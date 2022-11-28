Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Лідер правлячої партії Німеччини закликав промисловість швидко виробляти більше зброї

Понеділок, 28 листопада 2022, 08:36

Через брак обладнання для Бундесверу лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль закликав німецьку збройову промисловість швидко нарощувати виробничі потужності. 

Про це пише видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Клінгбайль сказав, що потрібно позбутися хибного уявлення, мовляв, десь є великі запаси з особистим спорядженням для солдатів чи танків "Все це має бути зроблено", - сказав він у неділю ввечері у ефірі телеканалу ARD.

За його словами, якщо німецький ВПК, який останніми роками дедалі більше скорочує свої потужності, не впорається з цим завданням, то доведеться шукати озброєння за кордоном - у США чи в інших країнах НАТО.

"Зрозуміло, що нам потрібно швидко і добре оснастити Бундесвер, і ми повинні працювати над цим повним ходом", - сказав Клінгбайль.

Він зазначив, що після вторгнення Росії в Україну 24 лютого та урядової заяви канцлера Олафа Шольца 27 лютого, він очікував, що промисловість відновить ці потужності "з величезною швидкістю". 

"Але чекати і казати, що давайте спочатку подивимося, що нам пропонує політика, це не та позиція, з якою ми зараз успішно скоротимо ці дефіцити", - зазначив політик.

27 лютого Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Німеччина

Статті

Мер Будапешта: "Мені соромно, що Угорщину Орбана сприймають як країну на боці Росії"

Обраний містянами у 2019 році мер Будапешта Гергей Корачонь лишається найпопулярнішим міським політиком і представляє "іншу Угорщину", позиція якої майже невідома в Україні.
28 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Будапешт-Київ

Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка

Яким насправді є ставлення Папи Франциска до війни в Україні? За 9 місяців війни він зробив низку заяв, частина з яких дуже образила багатьох українців.
25 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Соціальні мережі та проміжні вибори в США: як зупинили потік дезінформації

Цьогорічну виборчу кампанію у США оцінюють як перемогу техгігантів над дезінформацією. Як соціальним мережам вдалося добитися цього?
25 листопада 2022 — Анастасія Романюк, для Європейської правди