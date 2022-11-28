Лідер правлячої партії Німеччини закликав промисловість швидко виробляти більше зброї

Через брак обладнання для Бундесверу лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль закликав німецьку збройову промисловість швидко нарощувати виробничі потужності.

Про це пише видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Клінгбайль сказав, що потрібно позбутися хибного уявлення, мовляв, десь є великі запаси з особистим спорядженням для солдатів чи танків "Все це має бути зроблено", - сказав він у неділю ввечері у ефірі телеканалу ARD.

За його словами, якщо німецький ВПК, який останніми роками дедалі більше скорочує свої потужності, не впорається з цим завданням, то доведеться шукати озброєння за кордоном - у США чи в інших країнах НАТО.

"Зрозуміло, що нам потрібно швидко і добре оснастити Бундесвер, і ми повинні працювати над цим повним ходом", - сказав Клінгбайль.

Він зазначив, що після вторгнення Росії в Україну 24 лютого та урядової заяви канцлера Олафа Шольца 27 лютого, він очікував, що промисловість відновить ці потужності "з величезною швидкістю".

"Але чекати і казати, що давайте спочатку подивимося, що нам пропонує політика, це не та позиція, з якою ми зараз успішно скоротимо ці дефіцити", - зазначив політик.

27 лютого Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро.