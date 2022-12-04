В Бундестаге призывают правительство Германии быстро решить проблему с нехваткой боеприпасов

Уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль призвала к разработке нового плана закупок боеприпасов на миллиарды евро, чтобы решить проблему их критической нехватки.

Такой комментарий она дала агентству DPA, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас нам нужна дорожная карта, скоординированный подход с обязательными договоренностями с оборонной промышленностью о том, когда, какие боеприпасы, где и в какие сроки могут производиться", - отметила Хёгль.

Представительница Бундестага отметила, что договоренности правительства и оборонного сектора Германии должны быть заключены как минимум на несколько лет вперед.

"Отрасль нуждается в предсказуемости. И поэтому я думаю, что многие контракты заключаются на несколько лет. Промышленность должна быть честной относительно временных рамок, в которые она может наращивать мощности и какие боеприпасы она может производить", - пояснила она.

Как сообщалось, министра обороны Германии Кристине Ламбрехт все чаще критикуют из-за проблемы с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах Бундесвера.

Оппозиция и коалиция единогласно выражают непонимание того, что за девять месяцев, прошедших с начала полномасштабной российской агрессии в Украине, мало что было сделано. Аналогичные опасения еще в октябре высказывали представители оборонной промышленности.

Как известно, после российского вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц объявил о масштабном перевооружении и специальной программе для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро.