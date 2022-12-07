Держдеп США схвалив продаж Польщі 116 танків Abrams

Державний департамент США дозволив продаж Польщі 116 танків M1A1 Abrams.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду. Держдепартамент США погодився продати Польщі додатково 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни", - повідомив Блащак у своєму Twitter.

За його словами, поставки перших танків можливі вже в 2023 році.

Агентство Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA) повідомило, що запропонований продаж не перевищить суму у розмірі 3,75 мільярда доларів. Згідно з американськими процедурами, це максимальна ціна, яку не можна перевищувати на переговорах, які тепер вестимуть представники урядів Польщі та США.

Остаточна вартість закуплених у США озброєнь і військової техніки, отриманих за участю DSCA, як правило, явно нижча від тої, про яку спочатку повідомляє агентство.

Ці танки мають заповнити прогалину замість машин, які Польща запропонувала Україні. Ці танки старіші, ніж 250 машин Abrams M1A2 SEP v3, які раніше замовляла Польща.

Нагадаємо, напередодні до Польщі прибули перші південнокорейські танки і самохідні гаубиці.

Як повідомлялося, Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.