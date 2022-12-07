Госдеп США одобрил продажу Польше 116 танков Abrams

Государственный департамент США разрешил продажу Польше 116 танков M1A1 Abrams.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Еще один шаг на пути увеличения бронетанкового потенциала ВС Польши позади. Госдепартамент США согласился продать Польше дополнительно 116 танков Abrams с боеприпасами. Начинаем переговоры по цене", - сообщил Блащак в своем Twitter.

По его словам, поставки первых танков возможны уже в 2023 году.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (DSCA) сообщило, что предложенная продажа не превысит сумму в размере 3,75 миллиарда долларов. Согласно американским процедурам, это максимальная цена, которую нельзя превышать на переговорах, которые теперь будут вести представители правительств Польши и США.

Окончательная стоимость закупленных у США вооружений и военной техники, полученных при участии DSCA, как правило, явно ниже той, о которой изначально сообщает агентство.

Эти танки должны заполнить пробел вместо машин, которые Польша предложила Украине. Эти танки старее, чем 250 машин Abrams M1A2 SEP v3, которые ранее заказывала Польша.

Напомним, накануне в Польшу прибыли первые южнокорейские танки и самоходные гаубицы.

Как сообщалось, Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.

