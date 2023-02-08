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"Усі варіанти можуть обговорюватися": прем’єр Британії про надання Україні бойових літаків

Середа, 8 лютого 2023, 20:31

Прем’єр Британії Ріші Сунак повторив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським на військовій базі у графстві Дорсет на півдні Англії.

"Що стосується літаків, я вже казав - усі варіанти можуть обговорюватися. І першим кроком для цього має бути підготовка людей, які сядуть за штурвал високотехнологічних літаків, - зазначив Ріші Сунак, додавши, що підготовка "з нуля" зайняла би три роки.

"Це не той варіант, який ми плануємо, тому що в Україні вже є підготовлені пілоти винищувачів. І ми можемо підготувати їх до пілотування літаків, які вони потенційно будуть використовувати у майбутньому. 

Він додав, що окремим ускладнюючим фактором для надання Україні винищувачів є також уся логістика, необхідна для їхнього обслуговування, але всі ці нюанси проговорюються - і з українською стороною, і з союзниками.

Раніше речник прем’єра повідомив, що Ріші Сунак вже доручив міністру оборони вивчити питання про те, які літаки країна могла б потенційно надати Україні.

Ріші Сунак також підтвердив, що Британія розраховує відправити в Україну танки Challenger 2 з підготовленими українськими танкістами вже у березні. 




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