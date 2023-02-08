"Все варианты могут обсуждаться": премьер Британии о предоставлении Украине боевых самолетов

Премьер Великобритании Риши Сунак повторил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским на военной базе в графстве Дорсет на юге Англии.

"Что касается самолетов, я уже говорил - все варианты могут обсуждаться. И первым шагом для этого должна быть подготовка людей, которые сядут за штурвал высокотехнологичных самолетов, - отметил Риши Сунак, добавив, что подготовка "с нуля" заняла бы три года.

"Это не тот вариант, который мы планируем, потому что в Украине уже есть подготовленные пилоты истребителей. И мы можем подготовить их к пилотированию самолетов, которые они потенциально будут использовать в будущем", - сказал он.

Он добавил, что отдельным осложняющим фактором для предоставления Украине истребителей является также вся логистика, необходимая для их обслуживания, но все эти нюансы проговариваются - и с украинской стороной, и с союзниками.

Ранее представитель премьера сообщил, что Риши Сунак уже поручил министру обороны изучить вопрос о том, какие самолеты страна могла бы потенциально передать Украине.

Риши Сунак также подтвердил, что Великобритания рассчитывает отправить в Украину танки Challenger 2 с подготовленными украинскими танкистами уже в марте.