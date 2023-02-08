Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британія почне підготовку українських пілотів на західних винищувачах – прем’єр

Середа, 8 лютого 2023, 20:01

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу підтвердив, що його країна почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Маю приємність оголосити, що сьогодні ми домовились, що розширимо нашу тренувальну програму – програму, яка вже підготувала 10 тисяч військових лише за останні пів року – на військово-морські сили й пілотів винищувачів, аби забезпечити, щоб Збройні Сили України мали здатність захищати свою державу в прийдешні покоління", – сказав Сунак на пресконференції з Володимиром Зеленським у Британії.

Нагадаємо, в середу президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.

Там він виступив перед депутатами британського парламенту й зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Крім того, Зеленський та Сунак прибули на військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.

За підсумками візиту прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ

Статті

ЄС побачив привид Геббельса: Брюссель готує нові кроки у боротьбі з фейками РФ

Рівень загрози, що виходить від російської та дружньої до неї пропаганди, досяг того рівня, що ЄС змушений готувати удар у відповідь...
8 лютого 2023 — Euractiv, Александра Бжозовскі

Зупинка іранського атома: в США обговорюють силову блокаду ядерної програми Тегерана

У США все частіше говорять про можливість силового розв'язання проблеми ядерної програми Ірану. Чи залишиться це просто погрозою?
8 лютого 2023 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відмовитися від ультиматумів: як Україні та Грузії подолати системну кризу

Нині відносини між Україною і Грузією зациклилися на особистісних чинниках. І це шкодить довгостроковим інтересам і Києва, і Тбілісі.
8 лютого 2023 — Віктор Кіпіані, Geocase (Грузія)