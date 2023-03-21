Макрон поки не планує ані розпуск парламенту, ані перестановки в уряді – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон після схвалення контроверсійної пенсійної реформи і вуличних протестів, які вона спричинила, не планує розпуск парламенту чи перестановки в уряді.

Про це з посиланням на джерела повідомляють низка французьких ЗМІ, серед яких BFMTV, пише "Європейська правда".

Вранці 21 березня Макрон збирав членів парламентської більшості, щоби обговорити подальші кроки після затвердження непопулярної пенсійної реформи.

Від багатьох учасників цієї зустрічі журналісти дізналися, що Макрон у короткостроковій перспективі виключає як розпуск Національної асамблеї, нижньої палати законодавчого органу, так і перестановки в уряді чи оголошення референдуму щодо пенсійної реформи.

О 13-ій годині за паризьким часом Макрон планує дати інтерв’ю на телеканалах France 2 і TF1, у якому роз'яснить свою позицію.

Нагадаємо, 20 березня уряд Франції зумів уникнути відставки під час голосування за вотум недовіри. Результати голосування у парламенті в понеділок означають також фінальне схвалення проєкту суперечливої пенсійної реформи.

Опозиційні партії оскаржуватимуть законопроєкт у Конституційній раді, яка може ухвалити рішення про його часткове або повне скасування, якщо вважатиме, що він порушує Конституцію.

Тим часом, тисячі людей по всій Франції вийшли на чергові протести, що супроводжувалися підпалами сміттєвих баків і сутичками з поліцією. Лише у Парижі затримали щонайменш півтори сотні осіб, надходила інформація і про близько 250 затриманих, переважно за вандалізм і підпали.

Соцопитування свідчать, що 68% французів хочуть відставки уряду після рішення протиснути пенсійну реформу за спеціальною процедурою в обхід парламенту.