Макрон пока не планирует ни роспуска парламента, ни референдума о пенсионной реформе - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон после одобрения противоречивой пенсионной реформы и уличных протестов, которые она вызвала, не планирует роспуск парламента или перестановки в правительстве.

Об этом со ссылкой на источники сообщают ряд французских СМИ, среди которых BFMTV, пишет "Европейская правда".

Утром 21 марта Макрон собирал членов большинства, чтобы обсудить дальнейшие шаги после утверждения непопулярной пенсионной реформы.

От "многих участников" этой встречи журналисты узнали, что Эммануэль Макрон в краткосрочной перспективе исключает роспуск Национальной ассамблеи - нижней палаты законодательного органа, как и перестановки в правительстве или объявление референдума по пенсионной реформе.

В 13 часов по парижскому времени Макрон планирует давать интервью на телеканалах France 2 и TF1, в котором разъяснит свою позицию.

Напомним, 20 марта правительство Франции смогло избежать отставки во время голосования вотума недоверия, результаты голосования означают также финальное одобрение проекта пенсионной реформы.

Оппозиционные партии будут оспаривать законопроект в Конституционном совете, который может принять решение о его частичной или полной отмене, если посчитает, что он нарушает Конституцию.

Тем временем тысячи людей по всей территории Франции вышли на очередные протесты, сопровождавшиеся поджогами мусорных баков и столкновениями с полицией. Только в Париже задержали по меньшей мере полторы сотни человек, поступала информация и об около 250 задержанных, преимущественно за вандализм и поджоги.

Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения "продавить" пенсионную реформу по специальной процедуре в обход парламента.