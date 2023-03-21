Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Макрон пока не планирует ни роспуска парламента, ни референдума о пенсионной реформе - СМИ

Вторник, 21 марта 2023, 13:04

Президент Франции Эммануэль Макрон после одобрения противоречивой пенсионной реформы и уличных протестов, которые она вызвала, не планирует роспуск парламента или перестановки в правительстве.

Об этом со ссылкой на источники сообщают ряд французских СМИ, среди которых BFMTV, пишет "Европейская правда".

Утром 21 марта Макрон собирал членов большинства, чтобы обсудить дальнейшие шаги после утверждения непопулярной пенсионной реформы.

От "многих участников" этой встречи журналисты узнали, что Эммануэль Макрон в краткосрочной перспективе исключает роспуск Национальной ассамблеи - нижней палаты законодательного органа, как и перестановки в правительстве или объявление референдума по пенсионной реформе.

В 13 часов по парижскому времени Макрон планирует давать интервью на телеканалах France 2 и TF1, в котором разъяснит свою позицию.

Напомним, 20 марта правительство Франции смогло избежать отставки во время голосования вотума недоверия, результаты голосования означают также финальное одобрение проекта пенсионной реформы.

Оппозиционные партии будут оспаривать законопроект в Конституционном совете, который может принять решение о его частичной или полной отмене, если посчитает, что он нарушает Конституцию.

Тем временем тысячи людей по всей территории Франции вышли на очередные протесты, сопровождавшиеся поджогами мусорных баков и столкновениями с полицией. Только в Париже задержали по меньшей мере полторы сотни человек, поступала информация и об около 250 задержанных, преимущественно за вандализм и поджоги.

Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения "продавить" пенсионную реформу по специальной процедуре в обход парламента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция

Статьи

Путь к таможенному союзу с ЕС: в чем Украина достигла успеха и что нужно доделать

Задача интеграции украинской таможни в таможенное пространство Евросоюза приобрела особое значение после получения Киевом статуса кандидата в члены ЕС (укр.)
21 марта 2023 — Витянис Алишаускас, EU4PFM

Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС будет совместно поставлять боеприпасы Украине

Речь идет о срочной передаче Украине боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также, "в случае запроса, ракет"... (укр.)
21 марта 2023 — Euractiv, Александра Бжозовски, Орели Пюнье, под редакцией ЕвроПравды

"Нет оснований для позитива в отношении России, это угроза на поколения". Интервью премьера Латвии

Кришьянис Кариньш: "Я не вижу варианта, при котором Украина проиграла бы войну. И не вижу варианта, при котором Россия бы победила" (укр.)
20 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда