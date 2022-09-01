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У Шотландії підготували другий круїзний лайнер для розміщення українських біженців

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Четвер, 1 вересня 2022, 21:50

До шотландського портового міста Глазго у четвер прибув круїзний лайнер MS Ambition, який разом із MS Victoria буде використовуватися для тимчасового розселення українських біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

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Лайнер MS Ambition здатний прийняти 1750 людей у 714 кабінах. Він перебуватиме на якорі шість місяців, тож поселенці зможуть полишити його в будь-який час.

Біженці з України на палубі матимуть доступ до ресторанів, місць відпочинку для дітей, крамниць і послуг із прибирання. Також їх забезпечать доступ до медичних і соціальних послуг.

Круїзний лайнер MS Ambition
Круїзний лайнер MS Ambition
Фото: AMBASSADOR CRUISE LINE

Міністр уряду Шотландії з питань українських біженців Ніл Ґрей наголосив, що круїзний лайнер – це лише тимчасове місце розселення біженців.

"Ми не хочемо, щоб люди проводили в тимчасових поселеннях на кшталт круїзних лайнерів більше часу, ніж це необхідно", – зазначив він, додавши, що уряд Шотландії прагне розмістити якомога більше людей у волонтерів або надати їм довготриваліше помешкання.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Шотландії запровадив спонсорську схему, яка передбачає виплати шотландцям, які погодяться прийняти в себе українських біженців.

Шотландія зобов’язалася прийняти 3000 біженців з України, але зараз це число перевищило 15 тисяч.

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