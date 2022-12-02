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Українські біженці в Шотландії продовжать жити на круїзному лайнері до червня 2023-го

П'ятниця, 2 грудня 2022, 21:17

Шотландський круїзний лайнер MS Victoria продовжить розміщувати в себе українських біженців щонайменше до червня 2023 року – ймовірною причиною є відсутність більш постійного помешкання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

У п'ятницю влада Шотландії підтвердила, що MS Victoria, пришвартований у порту Лейт у шотландській столиці Единбурзі, продовжить надавати "безпечне житло для переміщених осіб" ще п’ять місяців із можливістю продовження.

Хоча офіційної причини такого кроку не назвали, лідер шотландських ліберал-демократів Алекс Коул-Гамільтон звинуватив шотландський уряд у непідготовленості до прибуття людей, які тікають від війни в Україні.

"Я розмовляв з гуманітарними працівниками, які працюють у Львові, які шукають для українських біженців, що тікають до Шотландії, домівки й шляхи виїзду, і вони описали шотландський уряд як принизливо непідготовлений", – сказав він.

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"Він (уряд) хотів похвали за те, що відкрив кордони (для біженців), але не зробив жодної попередньої роботи. Я не думаю, що коли українці тікали від неймовірних звірств з боку росіян, вони мріяли про вкрай переповнений пасажирський корабель", – додав політик.

Водночас шотландський міністр у справах біженців з України Ніл Грей заявив, що українські біженці, розміщені на MS Victoria, не скаржилися на умови проживання, й описав його як "безпечне середовище, що створило потужне почуття спільності".

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Шотландії запровадив спонсорську схему, яка передбачає виплати шотландцям, які погодяться прийняти в себе українських біженців. Шотландія зобов’язалася прийняти 3000 біженців з України, але це число перевищило 15 тисяч.

У зв'язку з нестачею місць для біженців з України з вересня в Шотландії підготували другий лайнер MS Ambition, здатний розмістити 1750 людей.

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