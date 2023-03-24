Украинских беженцев в Шотландии до конца марта переселят с одного из круизных лайнеров

Власти Шотландии в пятницу подтвердили намерения переселить менее 50 украинских беженцев, остающихся на борту круизного лайнера MS Ambition в Глазго, в дома в городе и соседних населенных пунктах, до 31 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Glasgow Live.

Членам Интеграционного совета Глазго, который руководит службами здравоохранения и социального обеспечения, сообщили, что в четверг на судне MS Ambition оставалось лишь 57 беженцев из Украины, а позже представитель совета заявил, что число снизилось до 48.

"Большинство людей, которые были размещены на корабле, были расселены в соседних населенных пунктах (с Глазго - ред.). Некоторым, кто проживает чуть дальше, мы помогли определить приоритетность людей, которым нужно было бы остаться в Глазго из-за сложности ситуации или уязвимости", - отметила Сюзанна Миллар, руководитель партнерства по здравоохранению и социальной помощи Глазго.

Часть украинских беженцев поселятся в принимающих семьях (host families), некоторые нашли собственное жилье, остальные - вернулись в Украину.

По словам Миллер, для остальных украинцев на MS Ambition уже нашли жилье, поэтому власти Глазго "будут работать над тем, чтобы успешно вывести круизный лайнер из эксплуатации, ведь никто не хотел бы оказаться в такой ситуации".

Лайнер MS Ambition для украинских беженцев был подготовлен в сентябре 2022 года. С тех пор на нем разместили около 1170 человек, в том числе 420 детей. Контракт с владельцами лайнера заканчивается 31 марта, после чего судно покинет Глазго.

В то же время в Эдинбурге находится другой круизный лайнер для беженцев из Украины - MS Victoria. Он продолжит служить домом для более 1600 украинцев как минимум до июня 2023 года, потому что пока там не разработали план расселения людей.