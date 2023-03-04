Прем‘єр Латвії: постачання бойових літаків Україні - лише питання часу

Прем‘єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, пише "Європейська правда".

"Якби вони у нас були (винищувачі, - ред.), ми б їх теж віддали. Поставка бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою", - сказав Каріньш.

Латвійський прем’єр заявив, що війна повинна завершитися перемогою України і, відповідно, поразкою Росії.

"Так, перемога одних - це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога - вирішать самі українці. Наше завдання - допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети "Стінгер", самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Водночас нещодавно американський президент США Джо Байден "поки що" виключив можливість відправки сучасних американських винищувачів Україні.