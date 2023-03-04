Премьер Латвии: поставки боевых самолетов Украине - лишь вопрос времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это лишь вопрос времени.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Если бы они у нас были (истребители, - ред.), мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов - это лишь вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой", - сказал Кариньш.

Латвийский премьер заявил, что война должна завершиться победой Украины и, соответственно, поражением России.

"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому по-своему. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

В то же время недавно американский президент США Джо Байден "пока" исключил возможность отправки современных американских истребителей Украине.