Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьер Латвии: поставки боевых самолетов Украине - лишь вопрос времени

Суббота, 4 марта 2023, 19:49

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это лишь вопрос времени.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Если бы они у нас были (истребители, - ред.), мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов - это лишь вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой", - сказал Кариньш.

Латвийский премьер заявил, что война должна завершиться победой Украины и, соответственно, поражением России.

"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому по-своему. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

В то же время недавно американский президент США Джо Байден "пока" исключил возможность отправки современных американских истребителей Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Война с РФ

Статьи

Как ЕС должен изменить подходы к расширению, чтобы удержать мир и Украину

Если ЕС не реформирует механизм расширения, то вместе с Украиной они могут проиграть мир. Ставки слишком высоки (укр.)
3 марта 2023 — Майкл Эмерсон, Стивен Блокманс, Центр европейских политических исследований (CEPS), Брюссель

Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины

Молдова наконец официально "переходит" на румынский язык. Украине тоже надо отказаться от "молдавского языка" как можно быстрее... и ускорить свое вступление в ЕС (укр.)
3 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Андрюс Кубилюс: Нам надо говорить о демократии в России, чтобы помочь Украине вступить в НАТО

"Что бы Путин ни делал – война против Грузии, нападение на Украину в 2014 году, – с ним все равно поддерживали диалог, договаривались. Это было большой ошибкой".
2 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда