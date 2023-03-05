В Естонії обирають новий парламент

В Естонії 5 березня відбуваються вибори до парламенту (Рійгікогу).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У неділю 405 виборчих дільниць по всій Естонії відкриті з 9:00 до 20:00. При цьому виборець може проголосувати на будь-якій дільниці в межах свого виборчого округу: він більше не прив'язаний до однієї конкретної виборчої дільниці і може сам обрати для голосування дільницю за місцем проживання.

Голосування на виборах почалось ще 27 лютого електронним шляхом, сьогодні цей спосіб вже неможливий. Але в день виборів можна змінити відданий на електронному голосуванні голос, проголосувавши на виборчій дільниці особисто.

В один день з електронним почалося і попереднє голосування на дільницях, які відкрилися в кожному місті та волості.

Якщо через пов'язану зі здоров'ям або іншу поважну причину виборцю важко прийти для голосування на дільницю, то він може клопотати про голосування вдома.

До Рійгікогу балотуються дев'ять партій і десять незалежних кандидатів, загалом - 968 кандидатів.

Станом на 8 ранку 5 березня у попередньому голосуванні взяли участь 47,3% виборців; електронним шляхом проголосували 313 514 осіб, на виборчих дільницях - 143 346 осіб.

Остаточна кількість відданих електронним шляхом голосів стане відома пізно ввечері 5 березня, оскільки після закриття виборчих дільниць буде проведено облік тих, хто проголосував двічі.

Якщо виборець використовував обидва способи голосування, то враховуватимуть тільки голос, відданий на виборчій дільниці за допомогою виборчого бюлетеня.

Нагадаємо, за даними соціологів, з істотним відривом лідирує в передвиборчих опитуваннях "Партія реформ" на чолі з прем'єр-міністром Каєю Каллас. Євроскептична й права EKRE – друга за популярністю політична сила в країні, за неї планують проголосувати близько 20% виборців.

Лишається імовірність того, що результат цих виборів стане неприємним сюрпризом для України. Деталі у статті: Ризик зупинки допомоги Україні: наскільки небезпечні парламентські вибори в Естонії.