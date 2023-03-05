В Эстонии избирают новый парламент

В Эстонии 5 марта проходят выборы в парламент (Рийгикогу).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В воскресенье 405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. При этом избиратель может проголосовать на любом участке в пределах своего избирательного округа: он больше не привязан к одному конкретному избирательному участку и может сам выбрать для голосования участок по месту жительства.

Голосование на выборах началось еще 27 февраля электронным путем, сегодня этот способ уже невозможен. Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке лично.

В один день с электронным началось и предварительное голосование на участках, которые открылись в каждом городе и волости.

Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю трудно прийти для голосования на участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому.

В Рийгикогу баллотируются девять партий и десять независимых кандидатов, всего - 968 кандидатов.

По состоянию на 8 утра 5 марта в предварительном голосовании приняли участие 47,3% избирателей; электронным путем проголосовали 313 514 человек, на избирательных участках - 143 346 человек.

Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно поздно вечером 5 марта, поскольку после закрытия избирательных участков будет проведен учет тех, кто проголосовал дважды.

Если избиратель использовал оба способа голосования, то будут учитывать только голос, отданный на избирательном участке с помощью избирательного бюллетеня.

Напомним, по данным социологов, с существенным отрывом лидирует в предвыборных опросах "Партия реформ" во главе с премьер-министром Каей Каллас. Евроскептическая и правая EKRE - вторая по популярности политическая сила в стране, за нее планируют проголосовать около 20% избирателей.

Остается вероятность того, что результат этих выборов станет неприятным сюрпризом для Украины. Детали в статье: Риск остановки помощи Украине: насколько опасны парламентские выборы в Эстонии.