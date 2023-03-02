Одне з міст Естонії відмовилося виставляти підбитий російський танк

Міська управа естонського містечка Раквере відкинула пропозицію Міноборони виставити російський танк, підбитий в Україні в березні.

Про це повідомило видання Postimees, пише "Європейська правда".

Рішення міської управи було одноголосним. Мер Раквере Трійн Варек пояснила, що "посил експонування незрозумілий" і час - невідповідний.

"Метою експонування є донесення повідомлення про те, як російський агресор знищує народ, культуру і державу України, і підвищення обізнаності про війну, що триває. Посил експонування фактично незрозумілий для людей і час невідповідний. Оскільки місто Раквере підтримувало Україну та українців від початку війни, ми не хотіли одразу відмовлятися. Тому була пропозиція змінити дати і пов'язати виставку, наприклад, з річницею депортації, але ці дати не виявилися придатними для міністерства", - заявила Варек.

За її словами, зараз із кожним днем зростає суперечливість теми війни у суспільстві. Крім того, місцеві жителі нібито не підтримують демонстрацію танка.

"Я вважаю, що люди в Раквере чудово обізнані про російську агресію в Україні і ми її засуджуємо. Виставлення танка не допоможе зменшити страждання українського народу. Ми знаємо про війну, що триває, і вже скоєні там жахливі злочини. Мене також турбував повторний розтин ран у багатьох українців, які проживають тут. Беручи це все до уваги, ми не вважаємо правильним виставляти танк у громадському міському просторі", - пояснила Варек.

Нагадаємо, першим естонським містом, у якому було виставлено підбитий українськими військовими танк РФ, став Таллін. Деякі люди приносили траурні квіти до нього і організатори назвали це недоречним.

Міноборони Естонії запропонувало тимчасово виставити танк ще у семи естонських містах, якщо погодиться місцева влада.