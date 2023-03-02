Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Одне з міст Естонії відмовилося виставляти підбитий російський танк

Четвер, 2 березня 2023, 07:37

Міська управа естонського містечка Раквере відкинула пропозицію Міноборони виставити російський танк, підбитий в Україні в березні.

Про це повідомило видання Postimees, пише "Європейська правда".

Рішення міської управи було одноголосним.  Мер Раквере Трійн Варек пояснила, що "посил експонування незрозумілий" і час - невідповідний.

У Вільнюсі встановили біля російського танка сміттєвий бак для квітів, якими шанують окупантів

"Метою експонування є донесення повідомлення про те, як російський агресор знищує народ, культуру і державу України, і підвищення обізнаності про війну, що триває. Посил експонування фактично незрозумілий для людей і час невідповідний. Оскільки місто Раквере підтримувало Україну та українців від початку війни, ми не хотіли одразу відмовлятися. Тому була пропозиція змінити дати і пов'язати виставку, наприклад, з річницею депортації, але ці дати не виявилися придатними для міністерства", - заявила Варек.

За її словами, зараз із кожним днем зростає суперечливість теми війни у суспільстві. Крім того, місцеві жителі нібито не підтримують демонстрацію танка.

У Берліні прибрали знищений російський танк з-під посольства РФ, щоб відправити у Нідерланди

"Я вважаю, що люди в Раквере чудово обізнані про російську агресію в Україні і ми її засуджуємо. Виставлення танка не допоможе зменшити страждання українського народу. Ми знаємо про війну, що триває, і вже скоєні там жахливі злочини. Мене також турбував повторний розтин ран у багатьох українців, які проживають тут. Беручи це все до уваги, ми не вважаємо правильним виставляти танк у громадському міському просторі", - пояснила Варек.

Нагадаємо, першим естонським містом, у якому було виставлено підбитий українськими військовими танк РФ, став Таллін. Деякі люди приносили траурні квіти до нього і організатори назвали це недоречним. 

Міноборони Естонії запропонувало тимчасово виставити танк ще у семи естонських містах, якщо погодиться місцева влада.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ Росія

Статті

Зупинити реванш: як Чорногорія робитиме вирішальний вибір між ЄС та "русскім міром"

Вперше за всю сучасну історію Чорногорії питання збереження її незалежності та цілісності стоїть так гостро.
2 березня 2023 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Повернути Крим – реально. Як Захід змінює ставлення до військової перемоги України

"Це почалося з Криму, це закінчиться Кримом", – каже Зеленський. Хоча є припущення, що Крим звільнять раніше за Донбас...
1 березня 2023 — Euractiv, Александра Бжозовскі

Як заморожені активи РФ допоможуть Україні: головні сценарії, що обговорює ЄС

ЄС залишається на роздоріжжі у виборі механізмів надання Україні відшкодування за скоєні РФ воєнні злочини.
1 березня 2023 — Софія Косаревич, для Європейської правди