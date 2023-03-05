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У Британії представлять новий закон, щоб зупинити нелегальних мігрантів у Ла-Манші

Неділя, 5 березня 2023, 10:27

У Британії у вівторок представлять новий закон про боротьбу з мігрантами, які прибувають до Британії на невеликих човнах з Європи через Ла-Манш.

Про це повідомило видання Sun on Sunday, пише "Європейська правда".

Британський уряд пообіцяв активізувати дії для вирішення цієї проблеми після того, як кількість людей, що здійснюють небезпечний перетин Ла-Маншу, зросла до більш ніж 45 тисяч минулого року.

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Запропоноване нове законодавство визначатиме заяви про притулок усіх тих,  хто прибуває на невеликих човнах, неприйнятними. Ці люди будуть вислані до "безпечної третьої країни" якнайшвидше.

"Досить - це вже занадто. Британський народ хоче, щоб ця проблема була вирішена. Вони втомилися від жорстких розмов і неадекватних дій. Ми повинні зупинити човни", - заявила міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман в інтерв'ю газеті. 

За останні два роки кількість мігрантів, що прибувають на англійське узбережжя, зросла більш ніж удвічі, і вирішення цієї проблеми стало одним з п'яти ключових пріоритетів, окреслених у січні прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

У 2022 році рекордна кількість людей перетнула Ла-Манш до Великої Британії на малих суднах.

Загалом чиста міграція до Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року.

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Велика Британія міграційна криза

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