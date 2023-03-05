У Британії представлять новий закон, щоб зупинити нелегальних мігрантів у Ла-Манші

У Британії у вівторок представлять новий закон про боротьбу з мігрантами, які прибувають до Британії на невеликих човнах з Європи через Ла-Манш.

Про це повідомило видання Sun on Sunday, пише "Європейська правда".

Британський уряд пообіцяв активізувати дії для вирішення цієї проблеми після того, як кількість людей, що здійснюють небезпечний перетин Ла-Маншу, зросла до більш ніж 45 тисяч минулого року.

Запропоноване нове законодавство визначатиме заяви про притулок усіх тих, хто прибуває на невеликих човнах, неприйнятними. Ці люди будуть вислані до "безпечної третьої країни" якнайшвидше.

"Досить - це вже занадто. Британський народ хоче, щоб ця проблема була вирішена. Вони втомилися від жорстких розмов і неадекватних дій. Ми повинні зупинити човни", - заявила міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман в інтерв'ю газеті.

За останні два роки кількість мігрантів, що прибувають на англійське узбережжя, зросла більш ніж удвічі, і вирішення цієї проблеми стало одним з п'яти ключових пріоритетів, окреслених у січні прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

У 2022 році рекордна кількість людей перетнула Ла-Манш до Великої Британії на малих суднах.

Загалом чиста міграція до Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року.