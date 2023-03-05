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В Британии представят новый закон, чтобы остановить нелегальных мигрантов в Ла-Манше

Воскресенье, 5 марта 2023, 10:27

В Британии во вторник представят новый закон о борьбе с мигрантами, которые прибывают в Британию на небольших лодках из Европы через Ла-Манш.

Об этом сообщило издание Sun on Sunday, пишет "Европейская правда".

Британское правительство пообещало активизировать действия для решения этой проблемы после того, как количество людей, осуществляющих опасное пересечение Ла-Манша, выросло до более чем 45 тысяч в прошлом году.

Британия и Франция обновили соглашение для противодействия нелегальной миграции через Ла-Манш

Предложенное новое законодательство будет определять заявления об убежище всех тех, кто прибывает на небольших лодках, неприемлемыми. Эти люди будут высланы в "безопасную третью страну" как можно быстрее.

"Хватит - это уже слишком. Британский народ хочет, чтобы эта проблема была решена. Они устали от жестких разговоров и неадекватных действий. Мы должны остановить лодки", - заявила министр внутренних дел Суэлла Браверман в интервью газете. 

За последние два года количество мигрантов, прибывающих на английское побережье, выросло более чем вдвое, и решение этой проблемы стало одним из пяти ключевых приоритетов, очерченных в январе премьер-министром Риши Сунаком.

В 2022 году рекордное количество людей пересекло Ла-Манш в Великобританию на малых судах.

В целом чистая миграция в Британию выросла до рекордного уровня в 504 тысячи человек за год до июня 2022 года.

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Великобритания миграционный кризис

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