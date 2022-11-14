Британія та Франція оновили угоду для протидії нелегальній міграції через Ла-Манш

Британія і Франція готуються підписати оновлену угоду для протидії нелегальній міграції через Ла-Манш, що створює проблеми для обох країн і є загрозою для життя мігрантів, які наважуються на таку подорож.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють BBC та Le Figaro.

Для підписання оновленої угоди до Парижа поїхала міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Браверман. Угода передбачає збільшення коштів, які Лондон надає Парижу на витрати для посиленого патрулювання узбережжя - з близько 62 млн євро до близько 71 млн євро на рік. Кількість патрульних має зрости з 200 до 350 осіб.

Кошти підуть також на закупівлю дронів та приладів нічного бачення, як і витрати центрів для мігрантів.

Французькі порти отримають додаткове фінансування на системи відеоспостереження і службових собак, навчених виявляти приховані вантажі чи людей, щоб ускладнити перевезення нелегальних мігрантів у вантажівках. Французькі і британські спостерігачі спільно працюватимуть у кімнатах контролю.

Угода була фактично готова впродовж кількох останніх місяців, але Париж не поспішав фіналізувати її до стабілізації влади у Британії.

З початку 2022 року до Британії нелегальним маршрутом через Францію і Ла-Манш потрапили понад 40 тисяч людей, що є рекордом порівняно з цифрами за попередні роки. Ця проблема - одне з питань, яке регулярно ускладнює відносини Лондона з Парижем та є гострою темою всередині обох країн.