В РФ приземлился первый за четыре года прямой авиарейс из Грузии

В российском аэропорту "Внуково" в субботу приземлился первый прямой авиарейс из Тбилиси, запущенный после четырех лет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказали российские пропагандистские СМИ.

Рейс в Москву обслуживает грузинская авиакомпания Georgian Airways. По словам пропагандистов, рейс был заполнен на 80%. В отличие от дня накануне, когда в Тбилиси из Москвы прилетел рейс компании "Азимут", ажиотажа в тбилисском аэропорту не было.

В то же время ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами, а на вечер субботы у парламента заявлена акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией, отмечает портал "Новости-Грузия".

Авиакомпания ранее выступила с эмоциональным заявлением, призвав убрать от нее "грязные руки", назвав противников сближения с Россией и прямого авиасообщения "комичными ничтожествами", а себя – патриотами Грузии.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

За последние дни Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

Детали читайте на сайте "ЕП": Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом.