Невідомий напав на одного з лідерів антиурядових протестів у Сербії

Один із неформальних лідерів протестів у зв’язку з випадками насильства у Сербії, голова Асоціації захисту конституційності та законності Саво Манойлович зазнав нападу з боку невідомих під час останньої акції у п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На опублікованих у мережі кадрах видно, як невідомий підходить до Манойловича й починає його бити – ймовірно, за допомогою свого пояса. Сутичка тривала недовго – інші протестувальники швидко стали між чоловіками.

Сам Манойлович в інтерв’ю порталу N1 назвав ситуацію провокацією.

"Він (нападник – ред.) говорив про Сороса, і сумно, що хтось прийшов на цей протест із метою спровокувати бійку і зробити протест безглуздим", – зазначив активіст.

Інші активісти зазначили, що нападник нібито належав до "Народного патруля" – організації, яка виступає з націоналістичних позицій, зокрема проти будь-яких переговорів Сербії та частково визнаного Косова.

"Народний патруль" також займався "рейдами" на мігрантів і звинувачувався в перешкоджанні діяльності журналістів. Президент Сербії Александар Вучич заявляв, що не знає про таку організацію, хоча її лідер Данило Кнежевич фотографувався із сином Вучича.

Нагадаємо, на початку травня в Сербії сталося два масових розстріли – у школі в Белграді в середу і в околицях сербської столиці в четвер. Підозрювані в обох випадках – відповідно 13-річний підліток і 20-річний хлопець – перебувають під вартою.

Після стрілянини президент Сербії Александар Вучич анонсував масштабні поправки до законодавства, щоби посилити контроль за носінням стрілецької зброї. Міністр освіти подав у відставку.

Трагедії викликали хвилю масштабних антиурядових протестів, у п'ятницю відбувся третій із них. Вучич назвав протести "політичним" трюком й анонсував наступного тижня окрему демонстрацію для своїх прихильників, яка, за його словами, буде "найбільшим зібранням в історії Сербії".