Неизвестный напал на одного из лидеров антиправительственных протестов в Сербии

Один из неформальных лидеров протестов в связи со случаями насилия в Сербии, председатель Ассоциации защиты конституционности и законности Саво Манойлович подвергся нападению со стороны неизвестных во время последней акции в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На опубликованных в сети кадрах видно, как неизвестный подходит к Манойловичу и начинает его бить – вероятно, с помощью своего пояса. Схватка длилась недолго – другие протестующие быстро стали между мужчинами.

Сам Манойлович в интервью порталу N1 назвал ситуацию провокацией.

"Он (нападавший – ред.) говорил о Соросе, и печально, что кто-то пришел на этот протест с целью спровоцировать драку и сделать протест бессмысленным", – отметил активист.

Другие активисты отметили, что нападавший якобы принадлежал к "Народному патрулю" – организации, которая выступает с националистических позиций, в частности против любых переговоров Сербии и частично признанного Косово.

"Народный патруль" также занимался "рейдами" на мигрантов и обвинялся в препятствовании деятельности журналистов. Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что не знает о такой организации, хотя ее лидер Данило Кнежевич фотографировался с сыном Вучича.

Напомним, в начале мая в Сербии произошло два массовых расстрела – в школе в Белграде в среду и в окрестностях сербской столицы в четверг. Подозреваемые в обоих случаях – соответственно 13-летний подросток и 20-летний парень – находятся под стражей.

После стрельбы президент Сербии Александар Вучич анонсировал масштабные поправки в законодательство, чтобы усилить контроль за ношением стрелкового оружия. Министр образования подал в отставку.

Трагедии вызвали волну масштабных антиправительственных протестов, в пятницу состоялся третий из них. Вучич назвал протесты "политическим" трюком и анонсировал на следующей неделе отдельную демонстрацию для своих сторонников, которая, по его словам, будет "крупнейшим собранием в истории Сербии".