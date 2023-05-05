Вучич заявив про плани масового роззброєння населення Сербії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що в країні будуть посилені правила носіння та зберігання короткоствольної вогнепальної зброї.

Заяву Вучича наводить РТС, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, всі, хто володіє вогнепальною зброєю, проходитимуть перевірки. Також вдвічі будуть збільшені штрафи за незаконне володіння зброєю.

Крім того, для власників зброї будуть передбачені медогляди кожні пів року та рік, а також психіатричні та психологічні експертизи.

"Проведемо майже повне роззброєння Сербії... Чим менше буде стволів, тим менше буде небезпеки для наших громадян", – сказав Вучич.

Він додав, що МВС зобов'язано вжити всіх заходів, щоб ті, хто володіє зброєю незаконно, здали її.

Також Вучич заявляв, що хотів би повернути у Сербії смертну кару для боротьби з найбільш кричущими злочинами, але, схоже, не намагатиметься реалізувати це.

Нагадаємо, 4 травня у Сербії сталася друга за тиждень смертельна стрілянина, 21-річний зловмисник вбив вісім осіб і поранив ще 13.

3 травня семикласник у Белграді здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи. За даними МВС Сербії, внаслідок стрілянини загинули вісім школярів і охоронець.

Влада стверджує, що він готував напад протягом тривалого часу: в підлітка знайшли власноруч намальований план школи і список дітей, яких він хотів убити.