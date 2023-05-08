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Міністр освіти Сербії подав у відставку через стрілянину в школі

Понеділок, 8 травня 2023, 08:16

Міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у неділю у відставку через стрілянину в початковій школі минулого тижня, за якою сталася інша масова стрілянина лише днем пізніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Як відповідальна і добре вихована людина, як професіонал у виконанні всіх державних обов'язків, як батько і як громадянин Сербії, я прийняв раціональне рішення піти у відставку", – заявив Ружич у своєму листі про відставку, надісланому прем'єр-міністру Анні Брнабич.

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Сербія перебуває в жалобі після двох масових розстрілів – у школі в Белграді в середу і в околицях сербської столиці в четвер, в результаті яких загинули по вісім людей.

Підозрювані в обох випадках – відповідно 13-річний підліток і 20-річний хлопець – перебувають під вартою.

Опозиційні партії, які звинувачують уряд Брнабич у нездатності запобігти цим двом безчинствам, закликали своїх прихильників приєднатися до антиурядового маршу в понеділок увечері в Белграді. Серед іншого, вони вимагали відставки Ружича.

Після стрілянини президент Сербії Александар Вучич анонсував масштабні поправки до законодавства, щоби посилити контроль за носінням стрілецької зброї.

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