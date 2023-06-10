Після підписання в суботу декларації про підтримку Канадою вступу України до НАТО кількість держав, які офіційно підтримали набуття членства Україною, сягнула 20.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляла "ЄП", у суботу до Києва з неоголошеним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він підписав декларацію з президентом Володимиром Зеленським, у якій Оттава офіційно підтримала вступ України в НАТО, "щойно це дозволять умови".

Жовква відзначив, що це формулювання є найсильнішим серед усіх країн G7, які є членами НАТО, і з якими раніше Україна підписала схожі декларації.

Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії, зауважив Жовква. Це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.

"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", – констатував Жовква.

Як відомо, не всі з держав, які підписали зазначені декларації, підтримують швидкий вступ України до НАТО. Деякі погодилися лише повторити офіційну позицію Альянсу про те, що Україна має євроатлантичне майбутнє і колись у майбутньому вступить до НАТО.

У межах турне до європейських столиць у травні президент Володимир Зеленський ухвалив декларації з підтримкою членства України в НАТО з лідерами Італії, Німеччини та Франції.