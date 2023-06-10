После подписания в субботу декларации о поддержке Канадой вступления Украины в НАТО количество государств, которые официально поддержали приобретение членства Украиной, достигло 20.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Как сообщала "ЕП", в субботу в Киев с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он подписал декларацию с президентом Владимиром Зеленским, в которой Оттава официально поддержала вступление Украины в НАТО, "как только это позволят условия".

Жовква отметил, что эта формулировка является сильнейшей среди всех стран G7, которые являются членами НАТО, и с которыми ранее Украина подписала похожие декларации.

Канада также поддерживает создание Совета Украина-НАТО вместо соответствующей Комиссии, отметил Жовква. Это первая подобная публичная поддержка нового механизма взаимодействия Украины с Альянсом.

"Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и на сегодня уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20-ю государствами-членами", – констатировал Жовква.

Как известно, не все из государств, подписавших указанные декларации, поддерживают быстрое вступление Украины в НАТО. Некоторые согласились лишь повторить официальную позицию Альянса о том, что Украина имеет евроатлантическое будущее и когда-то в будущем вступит в НАТО.

В рамках турне по европейским столицам в мае президент Владимир Зеленский принял декларации с поддержкой членства Украины в НАТО с лидерами Италии, Германии и Франции.