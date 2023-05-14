Україна та Німеччина ухвалили спільну заяву за підсумками візиту Зеленського до Берліна
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалили спільну декларацію за підсумками візиту Зеленського до Берліна.
Як повідомляє "Європейська правда", україномовну версію документа опублікував Офіс президента.
Серед іншого, у ній Німеччина обіцяє надавати Україні політичну, гуманітарну, військову підтримку у зв’язку з російською агресією "стільки, скільки необхідно" у різних форматах.
У заяві відзначають вже зроблений Німеччиною внесок у підтримку України та нагадують, що Берлін зарезервував загалом понад 11 мільярдів євро на 2023 і подальші роки для продовження військової підтримки України, а загальна пряма підтримка для України з 24 лютого 2022 року становить вже 17 мільярдів євро.
Берлін висловлює готовність співпрацювати з Україною для сприяння реалізації "формули миру" і організації Глобального саміту миру та вітає міжнародні зусилля за участі України щодо забезпечення відповідальності шляхом створення належного механізму правосуддя для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії.
Сторони погоджуються з необхідністю посилювати колективний тиск на Росію за допомогою санкцій та боротьби з обходом санкцій, як і боротися з негативними наслідками війни у світі.
Україна й Німеччина зазначають, що разом із партнерами продовжать розробляти механізми компенсацій за збитки, завдані російською агресією, у тому числі дослідять варіанти використання заморожених російських активів.
Також Німеччина висловлює готовність брати участь у відбудові України у співпраці з іншими країнами, відзначають роль Берліна у модернізації та відновленні українського енергетичного сектора.
"Німеччина рішуче підтримує Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, а також із нетерпінням очікує на звіт Європейської комісії в межах пакета заходів щодо розширення восени 2023 року", – зазначають щодо євроінтеграції України.
Що стосується руху до НАТО, Німеччина висловлює підтримку Комісії Україна – НАТО як платформі для подальшого розширення партнерства між НАТО та Україною "на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію".
" Україна та Німеччина з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", – додають у документі.
Нагадаємо, у першій половині дня у неділю Зеленський перебував з візитом у Берліні.
На спільному брифінгу лідерів канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, серед іншого, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.
Зеленський сказав, що цього року настав час визначати завершення російсько-української війни.
Він також заявив, що вірить в успіх "коаліції винищувачів" на тлі своїх візитів до європейських столиць.