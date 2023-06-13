На войне в Украине погиб доброволец из Финляндии

В ходе боевых действий на востоке Украины погиб боец-доброволец из Финляндии.

Об этом в комментарии Helsingin Sanomat рассказала Тина Сойни из группы боевых медиков, сообщает "Европейская правда".

Мужчина, которому еще не исполнилось 30 лет, стал первым финном, погибшим на войне в Украине.

Он был добровольцем, а также занимался оказанием медицинской помощи.

Финский боец находился в составе военно-медицинской бригады в Бахмуте во время самых ожесточенных боев за город зимой и весной.

Он прибыл в Украину вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. И был одним из тех финских бойцов, которые находились в Украине дольше всех.

Семья погибшего отказалась от публичных комментариев.

По состоянию на осень 2022 года, около пятидесяти финских добровольцев воевали в Украине. Более точные цифры не сообщаются из соображений безопасности.

В апреле в рядах сил обороны Украины погибли двое граждан США и ирландец, а также получили ранения двое литовцев.