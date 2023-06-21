Франція створює страховий механізм для інвесторів, щоб заохотити їх працювати в Україні 

Франція створить спеціальний страховий механізм для інвесторів, які працюють з Україною, щоби покривати їхні ризики у зв’язку з війною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час виступу на конференції щодо відбудови України у Лондоні.

"Сьогодні я оголошую про створення страхового механізму для покриття інвестицій в Україну від ризиків, пов’язаних з війною через французький Банк публічних інвестицій. Це повністю узгоджується із механізмом, який пропонують Британія та Україна", – зазначила глава МЗС Франції.

Вона додала, що також дуже важливим критерієм для інвесторів є продовження реформ в Україні, особливо тих, від яких залежить верховенство права та бізнес-клімат.

"Ці зусилля – ключові для того, щоби залучити приватні інвестиції. Без цього відбудова не буде можливою", – наголосила Катрін Колонна.

Нагадаємо, також вона анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році, та повідомила, що Франція готує довгостроковий план підтримки для цивільних потреб України.

Єврокомісія також готує декілька пропозицій, які допомогли би зменшити ризики для європейського бізнесу, що працює з Україною, і таким чином посприяти відбудові.