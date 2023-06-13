Єврокомісія готує проєкти гарантій для бізнесу, що сприятимуть відбудові України

Єврокомісія готує декілька пропозицій, які допомогли би зменшити ризики для європейського бізнесу, що працює з Україною, і таким чином посприяти відбудові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час дебатів у Європарламенті.

Домбровскіс зазначив, що Єврокомісія готується запустити пілотний проєкт з надання контргарантій експортним агентствам, щоб вони продовжували покривати експорт європейських компаній до України.

"Відсутність страхування на випадок подій, пов’язаних з війною, у більшості країн-членів є однією з перешкод для залучення приватного бізнесу до відбудови України", – зазначив Валдіс Домбровскіс.

Він додав, що Єврокомісія веде дискусії з кількома партнерами, включно з Великою Британією та Європейським банком реконструкції та розвитку про механізми, які могли би заохотити страхові компанії створити страхові поліси на випадок подій, пов’язаних з війною.

Крім того, обговорюють створення механізму гарантій на 40 млн євро для мікро- і середнього бізнесу.

Раніше ЗМІ повідомили, що Європейський Союз розробляє план фінансової допомоги Україні до 2027 року, покликаний запевнити Київ у надійності підтримки з боку союзників у порівнянні з нинішніми програмами.

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