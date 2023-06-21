Франция создает страховой механизм для инвесторов, чтобы поощрить их работать в Украине

Франция создаст специальный страховой механизм для инвесторов, работающих с Украиной, чтобы обеспечить им покрытие связанных с войной рисков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Сегодня я объявляю о создании страхового механизма для покрытия инвестиций в Украину от рисков, связанных с войной, через французский Банк публичных инвестиций. Это полностью согласуется с механизмом, который предлагают Великобритания и Украина", – отметила глава МИД Франции.

Она добавила, что также очень важным критерием для инвесторов является продолжение реформ в Украине, особенно тех, от которых зависит верховенство права и бизнес-климат.

"Эти усилия – ключевые для того, чтобы привлечь частные инвестиции. Без этого восстановление не будет возможным", – подчеркнула Катрин Колонна.

Напомним, также она анонсировала предоставление Украине еще 40 млн евро помощи для неотложного восстановления в 2023 году, и сообщила, что Франция готовит долгосрочный план поддержки для гражданских нужд Украины.

Еврокомиссия также готовит несколько предложений, которые помогли бы уменьшить риски для европейского бизнеса, работающего с Украиной, и таким образом помочь восстановлению.