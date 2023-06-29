Шольц: Заколот Пригожина ослабив Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що невдалий заколот у Росії минулих вихідних ослабив президента Владіміра Путіна, але наслідки для вторгнення РФ в Україну залишаються незрозумілими.

Про це він сказав в інтерв'ю громадському мовнику ARD в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Це свідчить про те, що в автократичних структурах, силових структурах є тріщини, і що він аж ніяк не сидить так само міцно і твердо у кріслі. Я вважаю, що він ослаблений", – сказав Шольц.

Канцлер заявив, що ситуація в Росії залишається напруженою, і що Німеччина буде діяти обережно.

"Росія – ядерна держава. Тому ми завжди повинні уважно дивитися, коли виникають небезпечні ситуації – а це небезпечна ситуація", – сказав він.

Канцлер у цьому контексті додав, що Німеччина підтримує Україну, щоб вона могла захистити себе, але відзначив, що "метою нашої підтримки України не є зміна режиму в Росії".

Шольц відмовився коментувати, як довго Путін зможе залишатися при владі після повстання "вагнерівців".

"Я не хочу брати участь у будь-яких спекуляціях щодо того, як довго він перебуватиме при владі. Це може бути довго, а може бути коротко, ми не знаємо", – сказав він.

Шольц додав, що зміна керівництва в Кремлі може бути не найкращим варіантом: "Ми не знаємо, чи прийде хтось кращий або гірший після Путіна".

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

За даними ЗМІ, співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослаб після спроби заколоту.

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