Шольц: Заговор Пригожина ослабил Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что неудачный мятеж в России в минувшие выходные ослабил президента Владимира Путина, но последствия для вторжения РФ в Украину остаются непонятными.

Об этом он сказал в интервью общественному вещателю ARD в среду, сообщает "Европейская правда".

"Это свидетельствует о том, что в автократических структурах, силовых структурах есть трещины, и что он отнюдь не сидит так же крепко и твердо в кресле. Я считаю, что он ослаблен", – сказал Шольц.

Канцлер заявил, что ситуация в России остается напряженной, и что Германия будет действовать осторожно.

"Россия – ядерная держава. Поэтому мы всегда должны внимательно смотреть, когда возникают опасные ситуации – а это опасная ситуация", – сказал он.

Канцлер в этом контексте добавил, что Германия поддерживает Украину, чтобы она могла защитить себя, но отметил, что "целью нашей поддержки Украины не является изменение режима в России".

Шольц отказался комментировать, как долго Путин сможет оставаться у власти после восстания "вагнеровцев".

"Я не хочу участвовать в каких-либо спекуляциях относительно того, как долго он будет находиться у власти. Это может быть долго, а может быть коротко, мы не знаем", – сказал он.

Шольц добавил, что смена руководства в Кремле может быть не лучшим вариантом: "Мы не знаем, придет ли кто-то лучше или хуже после Путина".

Напомним, в минувшие выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

По данным СМИ, сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.

Американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин "однозначно" ослаб после попытки мятежа.

Читайте также: Почему Запад начинает всерьез готовиться к развалу России