Прем’єр Швеції поговорить із Орбаном про вступ своєї країни в НАТО

Шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон, який у четвер прибув до Брюсселя на саміт лідерів Європейського Союзу, анонсував двосторонню зустріч із угорським колегою Віктором Орбаном щодо вступу Швеції до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Під час розмови з журналістами Крістерссон заявив, що "бачив лише повідомлення у ЗМІ" про можливе відкладання розгляду заявки Швеції про вступ до НАТО й запитає угорського прем'єр-міністра про це.

"Мене раніше інформували, що наміру скасовувати членство Швеції в НАТО немає, але я, безумовно, матиму нагоду обмінятися з ним (Орбаном. – Ред.) кількома словами про це сьогодні", – сказав він.

Шведський прем’єр сказав, що спитає Орбана, "чи залишається попередня заява в силі".

Напередодні стало відомо, що угорський парламент наступного тижня не планує розглядати ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, що, найімовірніше, означає, що вона буде відкладена на осінь, коли депутати зберуться після літньої перерви.

Раніше ЗМІ припускали, що в Будапешті планують ратифікувати протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу на початку липня, за лічені дні перед самітом НАТО.

Як відомо, Угорщина й Туреччина – останні два члени НАТО, які досі не ратифікували протокол про вступ Швеції.