Премьер Швеции поговорит с Орбаном о вступлении своей страны в НАТО

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, который в четверг прибыл в Брюссель на саммит лидеров Европейского Союза, анонсировал двустороннюю встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном относительно вступления Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Во время разговора с журналистами Кристерссон заявил, что "видел только сообщения в СМИ" о возможном откладывании рассмотрения заявки Швеции о вступлении в НАТО и спросит венгерского премьер-министра об этом.

"Меня ранее информировали, что намерения отменять членство Швеции в НАТО нет, но я, безусловно, буду иметь возможность обменяться с ним (Орбаном. – Ред.) несколькими словами об этом сегодня", – сказал он.

Шведский премьер сказал, что спросит Орбана, "остается ли предыдущее заявление в силе".

Накануне стало известно, что венгерский парламент на следующей неделе не планирует рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический Альянс, что, скорее всего, означает, что она будет отложена на осень, когда депутаты соберутся после летнего перерыва.

Ранее СМИ предполагали, что в Будапеште планируют ратифицировать протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в начале июля, за считанные дни перед саммитом НАТО.

Как известно, Венгрия и Турция – последние два члена НАТО, которые до сих пор не ратифицировали протокол о вступлении Швеции.