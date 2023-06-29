Прем'єр Іспанії відвідає Україну у перший день головування в Раді ЄС - Зеленський

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу, 1 липня, відвідає Україну на запрошення президента Володмира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

"Вважаю символічним, що цієї суботи, у перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем’єр-міністр Іспанії Санчес", – сказав він.

За словами українського президента, "це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці пів року".

1 липня Іспанія розпочне своє піврічне головування в Раді ЄС відповідно до системи ротації між 27 державами-членами.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес раніше заявив, що пріоритетом іспанського головування в Європейському Союзі буде "збереження єдності Європи перед обличчям російської агресії" в Україні.

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що дострокові парламентські вибори наприкінці липня не вплинуть на головування його країни в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року.