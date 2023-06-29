Премьер Испании посетит Украину в первый день председательства в Совете ЕС - Зеленский

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу, 1 июля, посетит Украину по приглашению президента Володмира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

"Считаю символическим, что в эту субботу, в первый день председательства Испании в ЕС, по моему приглашению Украину посетит с визитом господин премьер-министр Испании Санчес", – сказал он.

По словам украинского президента, "это очень много говорит о том, какими важными для нашей Европы будут эти полгода".

1 июля Испания начнет свое полугодовое председательство в Совете ЕС в соответствии с системой ротации между 27 государствами-членами.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заверил, что досрочные парламентские выборы в конце июля не повлияют на председательство его страны в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.