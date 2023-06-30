Керівнику розвідки Німеччини загрожує відставка: не передбачив заколот у РФ – ЗМІ

Федеральна розвідувальна служба Німеччини розпочала внутрішню перевірку у зв’язку з тим, що не змогла передбачити спробу заколоту в Росії з боку приватної військової компанії "Вагнер", а її керівнику Бруно Калю може загрожувати відставка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Spiegel.

У середу в інтерв’ю телеканалу ARD канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що німецьке розвідувальне відомство (BND), "звісно ж", не могло знати про ситуацію із заколотом у Росії заздалегідь.

Напередодні відбулось таємне урядове засідання, де представник BND стверджував, що й "американці не знали" про наміри ПВК "Вагнер", хоча американські ЗМІ повідомляли про більшу поінформованість власних розвідок.

У зв’язку з цим Федеральна служба розвідки ФРН доручила здійснити "ретельну перевірку власної інформації та всіх даних, що надходять від спецслужб дружніх держав".

Паралельно, на тлі завуальованої критики Шольца, політики урядової коаліції почали обговорювати можливу відставку Бруно Каля з посади голови BND. Тим паче, що службу тривалий час критикують через надмірні механізми контролю з боку законодавців.

Як зауважує Spiegel, Бундестаг уже перевіряє, чому німецька розвідка не була готова до подій в Афганістані у 2021 році, коли владу захопив "Талібан". Також пригадується гучний інцидент із викриттям шпигуна Карстена Л. наприкінці минулого року.

Крім того, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль опинився в Києві в день повномасштабного вторгнення Росії та був змушений евакуюватись звідти.

Нагадаємо, в уряді Німеччини припускають, що глава ПВК Вагнера Євгеній Пригожин зупинив похід на Москву, оскільки сподівався на більшу підтримку свого бунту в Росії.