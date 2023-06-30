Руководителю разведки Германии грозит отставка: не предусмотрел мятеж в РФ - СМИ

Федеральная разведывательная служба Германии начала внутреннюю проверку в связи с тем, что не смогла предвидеть попытку мятежа в России со стороны частной военной компании "Вагнер", а ее руководителю Бруно Калю может грозить отставка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Spiegel.

В среду в интервью телеканалу ARD канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что немецкое разведывательное ведомство (BND), "конечно же", не могло знать о ситуации с мятежом в России заранее.

Накануне состоялось тайное правительственное заседание, где представитель BND утверждал, что и "американцы не знали" о намерениях ЧВК "Вагнер", хотя американские СМИ сообщали о большей осведомленности собственных разведок.

В связи с этим Федеральная служба разведки ФРГ поручила осуществить "тщательную проверку собственной информации и всех данных, поступающих от спецслужб дружественных государств".

Параллельно, на фоне завуалированной критики Шольца, политики правительственной коалиции начали обсуждать возможную отставку Бруно Каля с должности главы BND. Тем более, что службу длительное время критикуют из-за чрезмерных механизмов контроля со стороны законодателей.

Как отмечает Spiegel, Бундестаг уже проверяет, почему немецкая разведка не была готова к событиям в Афганистане в 2021 году, когда власть захватил "Талибан". Также вспоминается громкий инцидент с разоблачением шпиона Карстена Л. в конце прошлого года.

Кроме того, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль оказался в Киеве в день полномасштабного вторжения России и был вынужден эвакуироваться оттуда.

Напомним, в правительстве Германии предполагают, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин остановил поход на Москву, поскольку надеялся на большую поддержку своего бунта в России.