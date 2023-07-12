В адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання New York Times з посиланням на двох американських і одного європейського посадовців.

Зазначається, що Сполучені Штати все ще вагаються, чи надсилати Україні будь-яку кількість ATACMS зі своїх обмежених запасів, навіть попри те, що Білий дім визнає, що під час контрнаступу проти Росії Київ відчуває гостру нестачу інших видів озброєнь.

Як йдеться у матеріалі видання, американські посадовці зі сфери оборони попереджають, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий, і ці ракети залучені в інших військових планах Пентагону, в тому числі на Корейському півострові, тому передача їх Україні може поставити під загрозу готовність застосувати їх в інших гарячих точках.

Невдовзі після того, як Україна розпочала контрнаступ, республіканці в Палаті представників офіційно закликали адміністрацію Байдена "негайно" відправити ATACMS в Україну, зазначивши, що інші союзники вже надали свої власні далекобійні ракети.

Уточнюється, що заява Франції про постачання своїх далекобійних ракет Києву може або посилити кампанію тиску на Білий дім, або, навпаки, послабити її тепер, коли Україна отримує ракети дальнього радіуса дії від інших країн.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP "повітря-земля" – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.