Байден и Зеленский обсудят передачу Украине дальнобойных ракет

Президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет.

Об этом в эфире телеканала ABC News заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Что касается ракет большой дальности, то президент Байден продолжит обсуждать этот вопрос с президентом Зеленским сегодня. Он продолжает думать над этим", – сказал он.

Относительно передачи Украине истребителей F-16 Салливан отметил, что несколько недель назад Байден одобрил начало учений украинских пилотов.

После обучения начнется процесс передачи истребителей Украине. Салливан добавил, что, скорее всего, Украина получит F-16 от европейских стран.

Ранее издание New York Times сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

Накануне президент Франции Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь шла о ракетах SCALP "воздух-земля" – те же самые, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.