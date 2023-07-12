Країни Північної Європи долучаться до розвитку довгострокової безпеки України

Країни Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція – привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві держав, опублікованій, зокрема, урядами Фінляндії та Норвегії.

"Разом із партнерами ми маємо намір розвивати рамки зобов'язань і домовленостей, враховуючи широкий спектр потреб – від надання сучасної військової техніки до ініціатив з навчання військових та підтримки стійкості", – йдеться у заяві.

Північноєвропейські держави стверджують, що робитимуть це для того, щоб "сприяти довгостроковій безпеці України, стримувати майбутню російську агресію, зміцнювати економічну стабільність і стійкість України, а також надавати технічну й фінансову підтримку для задоволення нагальних потреб України".

"Наша взаємодія відбуватиметься згідно з нашими відповідними правовими та конституційними рамками. Ми будемо продовжувати цю роботу без подальших зволікань. Ми зобов'язуємося підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і просуває свій порядок денний реформ, оскільки вона прагне інтеграції в євроатлантичну спільноту.

Як стало відомо раніше, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.

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