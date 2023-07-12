Страны Северной Европы присоединятся к развитию долгосрочной безопасности Украины

Страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – приветствовали декларацию G7 о безопасности обязательства для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении государств, опубликованном, в частности, правительствами Финляндии и Норвегии.

"Вместе с партнерами мы намерены развивать рамки обязательств и договоренностей, учитывая широкий спектр потребностей – от предоставления современной военной техники до инициатив по обучению военных и поддержки устойчивости", – говорится в заявлении.

Североевропейские государства утверждают, что будут делать это для того, чтобы "способствовать долгосрочной безопасности Украины, сдерживать будущую российскую агрессию, укреплять экономическую стабильность и устойчивость Украины, а также оказывать техническую и финансовую поддержку для удовлетворения насущных потребностей Украины".

"Наше взаимодействие будет происходить согласно нашим соответствующим правовым и конституционным рамкам. Мы будем продолжать эту работу без дальнейших проволочек. Мы обязуемся поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и продвигает свою повестку дня реформ, поскольку она стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество.

Как стало известно ранее, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

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