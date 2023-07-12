Країни G7 погодили декларацію щодо "гарантій безпеки" для України

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Вільнюса.

Документ має назву "Спільна декларація про підтримку України".

"Важливо, що ми, тобто G7, і Володимир (Зеленський, президент України. – Ред.) зібралися знову сьогодні, після саміту G7", – сказав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, чия країна зараз головує в G7.

"(Декларація) відкрита для підписання будь-якими країнами", – додав він.

Президент США Джо Байден своєю чергою подякував президенту Зеленському за те, що Україна захищає світ.

"Україна захищає світ", – наголосив він.

"Сьогодні ми запускаємо декларацію G7, яка гарантує безпеку Україні в подальшому майбутньому", – заявив Байден.

Раніше у британському уряді повідомляли, що країни "Групи семи" підготували довгострокові безпекові гарантії для України, які називають історичними та кроком до завершення поточної фази війни.

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.