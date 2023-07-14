Президент Латвії пояснив, чому невдоволений роботою прокуратури: Вироки надто м’які

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пояснив, у чому полягає його невдоволення роботою прокуратури.

Про це він сказав в ефірі Латвійського телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Напередодні Рінкевичс, коментуючи штраф у 15 тисяч євро для громадянина Латвії за підтримку РФ, у Twitter написав, що "деякі рішення прокуратури останнім часом викликають питання".

Згодом він пояснив, що незадоволений занадто м'якими вироками у справах про злочини на ґрунті ненависті.

За словами президента, в низці випадків таких вироків вимагала саме прокуратура, при цьому свої рішення вона погано роз'яснює.

"По-перше, я вважаю незадовільним те, що прокуратура не до кінця роз'яснює свої рішення, по-друге, я вважаю незадовільними і такі покарання. Я хочу поговорити з генеральним прокурором і зрозуміти, в чому проблема", – зазначив Рінкевичс.

Зустріч Рінкевичса з генеральним прокурором Юрісом Стукансом запланована наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.

Згодом стало відомо, що цим громадянином виявився колишній шеф-редактор прокремлівського ресурсу "Sputnik Литва" Марат Касем.