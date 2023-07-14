Громадянином Латвії, який отримав штраф у 15 тисяч євро за незаконну інтелектуальну та фізичну підтримку РФ, виявився колишній шеф-редактор прокремлівського ресурсу "Sputnik Литва" Марат Касем.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує Латвійське телебачення.

Зазначається, що проросійського пропагандиста Касема затримала Служба державної безпеки (СДБ) Латвії в рамках кримінального процесу за можливе порушення санкцій Євросоюзу.



Відомство вказало, що той працює в одному з інформаційних ресурсів, який контролюється Кремлем, – агентстві "Россия Сегодня", що "поширює відповідну до наративу Кремля інформацію, включно з регулярною дискримінацією Латвії та її союзників".

Примітно, що протягом кількох років Касем жив і працював у РФ, а до Латвії повернувся наприкінці 2022 року.

Напередодні повідомлялося, що Генеральна прокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.

Раніше Окружний суд міста Кельн присудив стягнути з уродженки України Олени Колбасникової штраф за схвалення агресії Росії.

Розслідування Reuters визначило Колбасникову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.