Президент Латвии объяснил, почему недоволен работой прокуратуры: Приговоры слишком мягкие

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объяснил, в чем заключается его недовольство работой прокуратуры.

Об этом он сказал в эфире Латвийского телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Накануне Ринкевичс, комментируя штраф в 15 тысяч евро для гражданина Латвии за поддержку РФ, в Twitter написал, что "некоторые решения прокуратуры в последнее время вызывают вопросы".

Впоследствии он пояснил, что недоволен слишком мягкими приговорами по делам о преступлениях на почве ненависти.

По словам президента, в ряде случаев таких приговоров требовала именно прокуратура, при этом свои решения она плохо разъясняет.

"Во-первых, я считаю неудовлетворительным то, что прокуратура не до конца разъясняет свои решения, во-вторых, я считаю неудовлетворительными и такие наказания. Я хочу поговорить с генеральным прокурором и понять, в чем проблема", – отметил Ринкевичс.

Встреча Ринкевичса с генеральным прокурором Юрисом Стукансом запланирована на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Латвии оштрафовала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.

Впоследствии стало известно, что этим гражданином оказался бывший шеф-редактор прокремлевского ресурса "Sputnik Литва" Марат Касем.