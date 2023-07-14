У Чехії розслідують появу на акції компартії прапора з символом Z як виправдання геноциду

Чеська поліція почала розслідування за статтею "виправдання геноциду" у зв’язку з вивішуванням прапора Росії із символом Z на мітингу комуністичної партії Чехії та Моравії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Мітинг, про який іде мова, відбувся 25 червня в місті Німбурк. Російський прапор із великою літерою Z, складеною з георгіївської стрічки, і словами російською мовою "Своїх не кидаємо" було вивішено на одному з кіосків на акції, що відбувалася перед міською ратушею.

У справі проходить один підозрюваний, повідомив "Чеському телебаченню" прокурор Штепан Брунцлік.

У разі, якщо злочин буде доведено, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

"Поліція порушила кримінальну справу за вчинення злочину, що полягає в запереченні геноциду, його схваленні та виправданні", – заявив Брунцлик.

Прокурор додав, що поки обвинувачення нікому не висунули.

Літера Z стала знаком російського вторгнення в Україну та розглядається чеським законодавством як символ на підтримку агресії Росії.

За даними видання Deník.cz, яке й звернуло увагу на інцидент із прапором, на заході також був присутній колишній віцеголова компартії Йозеф Скала, якого в березні було засуджено за заперечення вчинення радянськими органами Катинського розстрілу.

Нагадаємо, в червні у Чехії суд покарав чоловіка за пошкодження автомобіля з українськими номерами.

У середині травня суд в Чехії засудив 31-річного чоловіка до шести місяців позбавлення волі умовно за публічне схвалення воєнних злочинів.