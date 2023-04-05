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У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК "Вагнера"

Середа, 5 квітня 2023, 19:21

Празький районний суд у середу виніс умовний вирок чоловіку, який прийшов на проросійську акцію на Вацлавській площі минулого місяця із символом Z і шевроном приватної військової компанії "Вагнера".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в середу агенції ČTK повідомила прессекретарка суду Єва Швіглерова.

Суд чеської столиці визнав чоловіка винним у злочині заперечення й схвалення геноциду та засудив до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою виконання вироку на два роки.

Крім того, йому було заборонено перебувати в Празі протягом одного року, а також він повинен сплатити 12 тисяч чеських крон штрафу.

Суд ухвалив вирок ордер без призначення основного судового розгляду. Обвинувачений може подати апеляцію, і в разі її задоволення вирок буде скасовано, а справа розглядатиметься на відкритому судовому засіданні.

Згідно з фотографіями з демонстрації 11 березня, чоловік мав на рюкзаку літеру Z, яка використовується російською армією під час війни в Україні, а на рукаві – логотип російської ПВК "Вагнер".

Слідчі кримінальної поліції Чехії загалом розслідують сім справ у зв’язку з акцією того дня. Йдеться про спробу деяких демонстрантів увірватися до Національного музею, намагання зірвати український прапор і пошкодження автомобіля з українськими номерами.

Уряд Чехії послідовно виступає за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії, надаючи в тому числі військову допомогу.

Як повідомлялось, чеські суди засудили вже дев'ятьох осіб за схвалення російської агресії проти України.

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Чехія Війна з РФ

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